تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل.. وتشيلسي يفوز على أستون فيلا

حسم التعادل السلبي مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.
وواصل تشيلسي صحوته بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليًا محليًّا وقاريًّا بتغلبه على مضيفه أستون فيلا 2-صفر، يوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك".
يدين تشيلسي بالفوز إلى لاعبه ماسون مونت الذي سجّل هدفَي اللقاء بالدقائق "6-65" على التوالي.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.