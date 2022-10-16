تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل.. وتشيلسي يفوز على أستون فيلا

وواصل تشيلسي صحوته بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليًا محليًّا وقاريًّا بتغلبه على مضيفه أستون فيلا 2-صفر، يوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك".