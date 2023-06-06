100 مليون يورو في الموسم تقرب كانتي من الدوري السعودي

وفي حال تمت الصفقة، فإن كانتي سيكون النجم الثالث الذي ينضم إلى الدوري السعودي بعد كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والنجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى الاتحاد وينتظر فقط الإعلان الرسمي بعد أن ودع ريال مدريد رسميًا اليوم.