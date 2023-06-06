100 مليون يورو في الموسم تقرب كانتي من الدوري السعودي

ذكرت صحيفة "الغارديان" (Guardian) البريطانية أن النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي تلقى عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري السعودي.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن قيمة العقد المقدم للفائز بكأس العالم 2018 هو 100 مليون يورو في الموسم.
يُشار إلى أن عقد متوسط الميدان البالغ 32عامًا ينتهي مع ناديه الحالي تشيلسي الإنجليزي نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن هناك مبعوثين من الدوري السعودي وصلوا إلى لندن لتقديم العرض الخرافي يتضمن أيضًا حقوق الصور واتفاقات تجارية.
وعلى الرغم من أن اللاعب يعطي الأولوية لتوقيع عقد جديد مع تشيلسي غير أن الدولي الفرنسي مطلوب بشدة من الاتحاد بطل الدوري السعودي والهلال صاحب المركز الثالث.
وفي حال تمت الصفقة، فإن كانتي سيكون النجم الثالث الذي ينضم إلى الدوري السعودي بعد كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والنجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى الاتحاد وينتظر فقط الإعلان الرسمي بعد أن ودع ريال مدريد رسميًا اليوم.