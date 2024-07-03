استمر 9 أيام بمركز تدريب الاتحاد.. اختتام معسكر براعم أخضر البلياردو

وشارك بالمعسكر 18 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب الوطني للمنتخب السعودي للبلياردو للبراعم الأستاذ رضوان محمد الحارثي ومساعده المدرب محمد الصادق واللاعبون هم :(( جاسم آل حميد ، حمزة المزارع ،حسن الصالح ، ريان الشمري ،عمر الحمدان ، علي ظنون ، إيهاب حشروف ، إبراهيم فهد ، أيهم حشروف ، عبدالله القباني ، عبدالعزيز الأسود ، حمد آل مطلق ، فهد آل مطلق ، فارس الشمردل ، يزن صولان ، محمد الأسود ، رويد صائغ , عبدالعزيز فهد ، عبدالله سرحان ، إبراهيم الأسود " .