استمر 9 أيام بمركز تدريب الاتحاد.. اختتام معسكر براعم أخضر البلياردو

اختتم أمس الأربعاء المعسكر التدريبي الإعدادي للمنتخب السعودي للبراعم للبلياردو "منتخب الأمل " والذي أقيم على مدى تسعة أيام بمركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر .
وهدف المعسكر إلى تكوين قاعدة كبيرة من نجوم المستقبل لخدمة المنتخبات في السنوات القادمة مؤهلين فنياً وبدنياً.
وخضع اللاعبون خلال المعسكر لتدريبات صباحية ومسائية تم العمل خلالها على تطوير اللاعبين مهارياً بجانب استكشاف أبرز الصعوبات والعمل على تجاوزها.
وشارك بالمعسكر 18 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب الوطني للمنتخب السعودي للبلياردو للبراعم الأستاذ رضوان محمد الحارثي ومساعده المدرب محمد الصادق واللاعبون هم :(( جاسم آل حميد ، حمزة المزارع ،حسن الصالح ، ريان الشمري ،عمر الحمدان ، علي ظنون ، إيهاب حشروف ، إبراهيم فهد ، أيهم حشروف ، عبدالله القباني ، عبدالعزيز الأسود ، حمد آل مطلق ، فهد آل مطلق ، فارس الشمردل ، يزن صولان ، محمد الأسود ، رويد صائغ , عبدالعزيز فهد ، عبدالله سرحان ، إبراهيم الأسود " .