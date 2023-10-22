لويس كاسترو لـmarca: هناك شغف وجنون بالكرة في السعودية والدوري سيكون بين الأفضل عالميًّا

وبسؤاله عن استثمارات الدوري السعودي أجاب: "هكذا هو الحال في كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون لها نفس طموح أفضل الدوريات في العالم، إنها معادلة بسيطة للغاية، ولا يفاجئني على الإطلاق أن أقول إن المملكة العربية السعودية تريد أن تكون بطولاتها عظيمة".