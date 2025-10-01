لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادًا لملحق تصفيات المونديال

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عصر يوم غدٍ (الخميس) في مقر معسكرهم بمحافظة جدة، استعدادًا لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وسيلتحق الثلاثي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي ومهند آل سعد بالمعسكر بعد فراغهم من أنديتهم؛ إذ ينضم سعود عبدالحميد ومروان الصحفي يوم 5 أكتوبر، على أن يلتحق مهند آل سعد في 6 أكتوبر، بالتزامن مع انطلاق أيام FIFA.
وسيخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي مباراتين؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم 8 أكتوبر الجاري، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم 14 من الشهر نفسه، وستقام المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
كما يُجري الأخضر مساء غدٍ (الخميس) حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة مساءً، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
ويُذكر أن المدير الفني إيرڤي رينارد استدعى (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:
نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، حيث يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.