غياب لاعبي الاتحاد والأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من "دوري روشن"

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتَضمنت التشكيلة الأفضل للجولة السادسة 3 لاعبين من النصر، ولاعبين من الهلال، والفيحاء، ولاعب واحد من كل من الرياض، الشباب، الأخدود، والخليج.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي: "حراسة المرمى: ميلانو بورجان (الرياض)، خط الدفاع: رينان لودي (الهلال)، نادر الشراري (الشباب)، نواف بوشل (النصر)، خط الوسط: ساديو ماني (النصر)، خوان سيباستيان بيدروزا (الأخدود)، ديميتريس كورمبليس (الخليج)، فاشون ساكالا (الفيحاء)، وفي خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، أليخاندرو بوزويلو (الفيحاء).