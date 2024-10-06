رياضة

غياب لاعبي الاتحاد والأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من "دوري روشن"

ضمت 3 لاعبين للنصر ولاعبيْن للهلال والفيحاء ولاعب للرياض والشباب والأخدود والخليج
غياب لاعبي الاتحاد والأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من "دوري روشن"
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كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتَضمنت التشكيلة الأفضل للجولة السادسة 3 لاعبين من النصر، ولاعبين من الهلال، والفيحاء، ولاعب واحد من كل من الرياض، الشباب، الأخدود، والخليج.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: "حراسة المرمى: ميلانو بورجان (الرياض)، خط الدفاع: رينان لودي (الهلال)، نادر الشراري (الشباب)، نواف بوشل (النصر)، خط الوسط: ساديو ماني (النصر)، خوان سيباستيان بيدروزا (الأخدود)، ديميتريس كورمبليس (الخليج)، فاشون ساكالا (الفيحاء)، وفي خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، أليخاندرو بوزويلو (الفيحاء).

دوري روشن السعودي للمحترفين

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