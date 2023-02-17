منافسات حماسية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية بالدرعية

يحسم غدًا السبت المتأهلون من أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم لقب بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، المقامة حاليًا على حلبة مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في الجولة الافتتاحية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية بنسخته الثانية.
وشهدت فعاليات البطولة اليوم الجمعة منافسات حماسية في جميع فئاتها، للرجال والسيدات والهواة والمبتدئين. وتأهل في منافسات الدور نصف النهائي للرجال 12 دراجًا إلى الدور النهائي، على رأسهم بطل العالم الياباني ريمو ناكامورا، والبريطاني كيران ريلي، وحل ثالثًا الأمريكي جاستن دويل، ومواطنه ماركوس كريستوفر، وجاء الأسترالي لوجان مارتن في المركز الخامس من حيث عدد النقاط.
وتنافست عدد من أفضل الدراجات في العالم في الدور نصف النهائي، ونجحت 12 لاعبة في خطف بطاقات التأهل إلى النهائي، منهن الأمريكية هانا روبيرتس، والسويسرية نيكيتا دوكاروز، والبريطانية باردو ساشا، والصينية جينج كيلام، واليابانية أويكي ميناتو، وكذلك الألمانية لي مولر كيم أصغر المتسابقات سنًّا. فيما تأهل للنهائي أيضًا عدد من اللاعبين الهواة والمبتدئين؛ إذ شهدت المنافسات مشاركة اللاعبتين الهاويتين السعوديتين منيرة المحسن وحور سلطان.
وحظيت البطولة التي شارك فيها ما يزيد على 80 من اللاعبين من الرجال والسيدات والهواة والمبتدئين، يمثلون 23 دولة، بتغطية إعلامية فضائية ورقمية واسعة، من خلال 100 إعلامي و8 جهات إعلامية، بلغات عدة من مختلف دول العالم. وتعد تلك المنافسات إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستُحدَّد لاحقًا.