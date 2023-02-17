منافسات حماسية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية بالدرعية

وحظيت البطولة التي شارك فيها ما يزيد على 80 من اللاعبين من الرجال والسيدات والهواة والمبتدئين، يمثلون 23 دولة، بتغطية إعلامية فضائية ورقمية واسعة، من خلال 100 إعلامي و8 جهات إعلامية، بلغات عدة من مختلف دول العالم. وتعد تلك المنافسات إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستُحدَّد لاحقًا.