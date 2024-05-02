منافسة بين أندية سعودية وقطرية على ضم لاعب سيفاس سبور "راي ماناج"

وبحسب ما أفادت به صحيفة "fotospor" فإن إدارة النادي التركي تَلَقّت عروضًا تزيد قيمتها على 10 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات ماناج، الذي قدّم موسمًا رائعًا في سيفاسبور.