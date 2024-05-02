منافسة بين أندية سعودية وقطرية على ضم لاعب سيفاس سبور "راي ماناج"

قدّم عددٌ من أندية الدوري السعودي والقطري عروضًا ضخمة للتعاقد مع الألماني راي ماناج، مهاجم سيفاس سبور التركي.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "fotospor" فإن إدارة النادي التركي تَلَقّت عروضًا تزيد قيمتها على 10 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات ماناج، الذي قدّم موسمًا رائعًا في سيفاسبور.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي التركي سيتخذون قرارًا بشأن اللاعب الذي يرتبط معهم بعقد حتى 30 يونيو 2026، في نهاية الموسم.
وسبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن كلًّا من أندية الطائي السعودي وخيتافي وريال مايوركا الإسبانيين، قد أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب في الصيف.
وانضم راي ماناج صاحب الـ27 عامًا لصفوف سيفاس سبور في أغسطس 2023، وسبَق له اللعب لعدة أندية مثل إنتر ميلان، وبرشلونة، وواتفورد، وبيزا (إعارة)، وغرناطة (إعارة).