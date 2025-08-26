"رينارد" يكشف قائمة الأخضر لمعسكر التشيك.. 27 لاعبًا يستعدون للملحق الآسيوي

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد، اليوم، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته بجمهورية التشيك، خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في أكتوبر بمدينة جدة.
ويخوض الأخضر خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث يلتقي منتخب مقدونيا يوم 4 سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ، فيما يواجه منتخب التشيك يوم 8 سبتمبر على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.
وضمّت القائمة 27 لاعبًا هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني ظهر الأحد المقبل إلى العاصمة التشيكية براغ عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في معسكر يمتد من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر، يسعى خلاله المنتخب إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية قبل الملحق الآسيوي.
يُذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 إلى جانب العراق وإندونيسيا، حيث يطمح إلى حجز بطاقة العبور للمونديال.