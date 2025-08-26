"رينارد" يكشف قائمة الأخضر لمعسكر التشيك.. 27 لاعبًا يستعدون للملحق الآسيوي

وضمّت القائمة 27 لاعبًا هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.