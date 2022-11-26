مدرب "الأخضر" رينارد: رغم الخسارة فريقنا قدّم مباراة كبيرة

أبدى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرفي رينارد" رضاه عن ما قدمه عناصر الأخضر أمام بولندا؛ واصفًا الأداء التكتيكي داخل الميدان بالجيد.
جاء ذلك عقب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين عصر اليوم، على أرض ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الثانية).
وأضاف "رينارد": "لم نكن في كامل الفاعلية اليوم، وارتكبنا بعض الأخطاء، وبالذات في نهاية اللقاء؛ لكننا ما زلنا فريقًا واحدًا ومتحدين مع بعضنا، وأنا راضٍ عن أداء فريقي".