مدرب "الأخضر" رينارد: رغم الخسارة فريقنا قدّم مباراة كبيرة

وأضاف "رينارد": "لم نكن في كامل الفاعلية اليوم، وارتكبنا بعض الأخطاء، وبالذات في نهاية اللقاء؛ لكننا ما زلنا فريقًا واحدًا ومتحدين مع بعضنا، وأنا راضٍ عن أداء فريقي".