دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نيوم والخليج

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة نيوم مع ضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025 / 2026.
منح المهاجم السعودي صالح العمري التقدّم للخليج في الدقيقة 16، بعد أن استغلّ كرةً أخطأ الدفاع في تشتيتها، ليسدّدها قوية على يمين الحارس البرتغالي لويس ماكيسمينانو.
ونجح المهاجم الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز في تعديل النتيجة لفريق نيوم عند الدقيقة 34، إثر عملٍ جماعي منظم تبادل خلاله الكرة مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، قبل أن يضعه الأخير في مواجهة المرمى ليودعها الشباك بثقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، فيما فشل كلٌّ منهما في الشوط الثاني في استثمار الفرص المتاحة أمام المرمى لتغيير النتيجة، حتى أطلق الحكم السعودي خالد الأحمري صافرة النهاية معلنًا التعادل هدفًا لهدف.
وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع نيوم رصيده إلى 10 نقاط صعد بها إلى المركز الثامن، فيما رفع الخليج رصيده إلى 10 نقاط وضعته في المركز السادس مؤقتًا.