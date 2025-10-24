دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نيوم والخليج

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، فيما فشل كلٌّ منهما في الشوط الثاني في استثمار الفرص المتاحة أمام المرمى لتغيير النتيجة، حتى أطلق الحكم السعودي خالد الأحمري صافرة النهاية معلنًا التعادل هدفًا لهدف.