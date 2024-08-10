مدربو الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر يواجهون الإعلام

تقرر عقد المؤتمرات الصحفية لمباراتَيْ الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي 2024 يومَيْ الاثنين والثلاثاء المقبلَيْن، التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 13- 17 أغسطس الجاري.
ويعقد مدربا الهلال والأهلي، البرتغالي "خيسوس" والألماني "يايسله"، الاثنين المقبل المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريقين في أولى مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحادية عشرة من البطولة.
وسيبدأ البرتغالي "خيسوس"، مدرب الهلال، حديثه حول المباراة عند الساعة الـ(3:15) عصرًا، في حين سيواجه الألماني "يايسله"، مدرب الأهلي، الإعلام عند تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ويلتقي الفريقان، الهلال "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري روشن للمحترفين" والأهلي "ثالث دوري روشن للمحترفين"، الثلاثاء المقبل عند الساعة الـ7:15 مساء.
ويعقد مدربا فريقَيْ النصر والتعاون، طرفَيْ المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي للبطولة، مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن المباراة الثلاثاء المقبل.
ويواجه رودولفو أروابارينا، مدرب التعاون، الإعلام أولاً عند الساعة الـ(3:15)، فيما يواجه " كاسترو"، مدرب النصر، الإعلام عند تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ويلتقي الفريقان، النصر "وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيف بطل دوري روشن للمحترفين" والتعاون "رابع دوري روشن للمحترفين، الأربعاء المقبل عند الساعة الـ7:15 مساء.