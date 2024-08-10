مدربو الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر يواجهون الإعلام

وسيبدأ البرتغالي "خيسوس"، مدرب الهلال، حديثه حول المباراة عند الساعة الـ(3:15) عصرًا، في حين سيواجه الألماني "يايسله"، مدرب الأهلي، الإعلام عند تمام الساعة الرابعة عصرًا.