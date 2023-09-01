الأهلي يسعى للانفراد بالصدارة.. والنصر يبحث عن مواصلة نتائجه القوية

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بإقامة 5 مباريات على النحو الآتي:
تنطلق المباراة بين الفريقَيْن في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الاتفاق اللقاء وهو يمتلك 7 نقاط، ويحتل المركز الخامس، بينما يحتل ضمك بالمركز الـ15، ولديه 3 نقاط.
يُقام اللقاء بين الفريقَيْن في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يشارك الأهلي بالمباراة وهو بالمركز الثالث، ولديه 12 نقطة، بينما يقع الفتح بالمركز الـ11، ويمتلك 5 نقاط.
تنطلق المباراة بين التعاون وأبها أيضًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يدخل الشباب المباراة وهو يمتلك نقطتين، ويقع بالمركز الـ18 (الأخير)، بينما يأتي الخليج بالمركز الـ16، ولديه نقطتان.
تُقام المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يشارك النصر بالمواجهة وهو بالمركز السادس، ولديه 6 نقاط، في حين يحتل الحزم المركز الـ17، ولديه نقطتان.
تنطلق المباراة بين الفريقين أيضًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يدخل التعاون المباراة وهو بالمركز الرابع، ويمتلك 10 نقاط، في حين يمتلك الوحدة 6 نقاط؛ يحتل بها المركز السابع.