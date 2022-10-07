20 ميدالية حصيلة المنتخب السعودي للدراجات في ثالث أيام البطولة العربية

وحصلت على الميداليات البرونزية اللاعبة منيرة الدريويش في منافسات السكراتش، ومشاعل الحازمي في الثلاثة سباقات فردي ضد الساعة والسبرنت والأومينيوم، ومنتخب السيدات في سباقي السرعة الفرقية والمطاردة الفرقية، ومنتخب الكبار في المطاردة الفرقية، وعزام العبدالمنعم في سباق كيري، و عبدالعزيز الخويتم في الكيلو الفردي، والبراء جبرة في سباق النقاط.