20 ميدالية حصيلة المنتخب السعودي للدراجات في ثالث أيام البطولة العربية

حصد المنتخب السعودي للدراجات 20 ميدالية (4 ذهبيات، 6 فضيات، 10 برونزيات) بعد ختام اليوم الثالث، من منافسات البطولة العربية الـ 11 للمضمار (كبار - شباب – سيدات) التي تستضيفها جمهورية مصر العربية على مضمار القاهرة الدولي خلال المدة من 5 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 منتخبات عربية.
ونال الأخضر السعودي الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب عبدالعزيز الدريعي في سباقي الإقصاء والكيلو، ومنتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية، وأحمد أبوعبدالله في سباق المطاردة الفردية.
وجاءت الفضيات الـ 6 عن طريق منتخب الكبار والشباب في سباقي السرعة الفرقية، وعبدالعزيز الدريعي سباق كيرين، ومنتخب السيدات في الماديسون، ورضا المناسف وعزام العبدالمنعم في سباقي الكيلو الفردي.
وحصلت على الميداليات البرونزية اللاعبة منيرة الدريويش في منافسات السكراتش، ومشاعل الحازمي في الثلاثة سباقات فردي ضد الساعة والسبرنت والأومينيوم، ومنتخب السيدات في سباقي السرعة الفرقية والمطاردة الفرقية، ومنتخب الكبار في المطاردة الفرقية، وعزام العبدالمنعم في سباق كيري، و عبدالعزيز الخويتم في الكيلو الفردي، والبراء جبرة في سباق النقاط.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للدراجات "Uci" قرَّر في الـ 17 من يوليو 2018 م الاعتراف رسمياً بسباقات وبطولات الاتحاد العربي للدراجات، وعدَّها بطولات رسمية مثل البطولات الدولية والعالمية.