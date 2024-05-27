الأخضر الأولمبي يشارك في بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون"

يشارك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو المقبل، في فرنسا.
ويأتي المنتخب الوطني السعودي ضمن المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات: فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات: إيطاليا، اليابان، أوكرانيا، إندونيسيا، وبنما.
واستدعى المدير الفني سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، على النحو التالي: أحمد أبو راسين، تركي بالجوش، عمار العمار، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد سليمان، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد العسيري، سالم النجدي، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، زيد العنزي، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، ياسين الزبيدي، يزيد جوشان، عثمان العثمان، مشاري النمر، طلال حاجي.
وسيقيم أخضر 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في العاصمة القطرية الدوحة بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء، قبل السفر لفرنسا يوم الجمعة للمشاركة في البطولة الدولية.
ويفتتح "الأخضر" مشاركته في بطولة (تولون) بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الإثنين 3 يونيو، على أن يلاقي منتخب المكسيك يوم الجمعة السابع من الشهر ذاته، في حين سيحلّ ضيفًا على منتخب فرنسا يوم الأحد 9 يونيو، ويلاقي "الأخضر" منتخب ساحل العاج يوم الثلاثاء في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل.