الأخضر الأولمبي يشارك في بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون"

واستدعى المدير الفني سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، على النحو التالي: أحمد أبو راسين، تركي بالجوش، عمار العمار، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد سليمان، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد العسيري، سالم النجدي، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، زيد العنزي، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، ياسين الزبيدي، يزيد جوشان، عثمان العثمان، مشاري النمر، طلال حاجي.