"اتحاد الطائرة" يدشن شعار بطولة الكأس ويحدد موعد القرعة

دشّن الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الشعار الرسمي لبطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في نسختها الـ35، المقرر إقامتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر 2025، بمشاركة ثمانية أندية هي: الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر، العلا، الابتسام، الخويلدية، الفتح.