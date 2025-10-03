"اتحاد الطائرة" يدشن شعار بطولة الكأس ويحدد موعد القرعة

دشّن الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الشعار الرسمي لبطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في نسختها الـ35، المقرر إقامتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر 2025، بمشاركة ثمانية أندية هي: الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر، العلا، الابتسام، الخويلدية، الفتح.
ويحمل الشعار الجديد هوية بصرية تجمع بين رمزية المكان والطابع الرياضي، حيث يتصدره مجسم لكرة الطائرة، فيما تحيط به خطوط ترمز إلى الأصالة والجذور الثقافية العريقة، مع إبراز اسم وتاريخ البطولة بخطوط واضحة تعكس مكانتها في بطولات الكرة الطائرة السعودية.
من جانب آخر، تقرر إجراء قرعة البطولة يوم الأحد المقبل، بحضور ممثلي الأندية في مقر الاتحاد أو عبر برنامج "زووم"، وذلك لتحديد مواجهات دور الثمانية وبقية أدوار البطولة.