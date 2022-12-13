"إبراهيموفيتش": "الأرجنتين بقيادة ميسي الأقرب لتحقيق كأس العالم"

وردًّا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان: "لا أعتقد أن هذه مفاجأة؛ لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم".