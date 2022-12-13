"إبراهيموفيتش": "الأرجنتين بقيادة ميسي الأقرب لتحقيق كأس العالم"

قال زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي، الاثنين: إنه يتوقّع أن يفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
جاءت تصريحات النجم السويدي للصحافيين على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لفريقه ميلان الإيطالي في مدينة دبي الإماراتية.
وأشاد إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 عامًا، بالمنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقًا واحدًا يتوج باللقب.
وبحسب إبراهيموفيتش الذي شارك مع السويد في كأسَي العالم مرتين عامي 2002 و2006: "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز، وأنتم تعلمون من أقصد، أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس، الأمر مكتوب بالفعل".
ووصف النجم السويدي المخضرم كلًّا من كرواتيا وفرنسا بأنهما من المنتخبات القوية، لكنه يميل إلى تتويج ميسي.
وردًّا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان: "لا أعتقد أن هذه مفاجأة؛ لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم".