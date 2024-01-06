الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن نتائج التقييم الفني 2023.. لدعم وتطوير الاتحادات

وكانت الاستراتيجية، قد أتاحت للاتحادات، تسجيل الرياضيين والرياضيات البارالمبيين؛ حيث تم تسجيل 6 لاعبات بارالمبيات في عام 2023م مقابل 59 لاعبًا بارالمبيًّا جديدًا، إضافة إلى ثلاثة مدربين، شاركوا في 11 بطولة بارالمبية تم تنظيمها على مدار العام.