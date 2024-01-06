الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن نتائج التقييم الفني 2023.. لدعم وتطوير الاتحادات

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن نتائج التقييم الفني الثاني لعام 2023م الخاص باستراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية للفترة الزمنية من سبتمبر 2022م إلى سبتمبر 2023م، بعد تدشينها في نوفمبر 2021م، كإحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة الرامية لإحداث نقلة تطويرية في الاتحادات الرياضية السعودية.
وسجّلت نتائج التقييم، زيادة ملحوظة في معدل التطور الفني، الذي قفز من 84% إلى 93% بنسبة زيادة تُقَدر بـ11.6% في الاتحادات الـ54 المشمولة في الاستراتيجية.
واشتمل التقييم على قياس الجانب الفني لتطور الاتحادات خلال الفترة من سبتمبر 2022م إلى سبتمبر 2023م؛ حيث بلغ عدد الرياضيات السعوديات المسجلات رسميًّا في الاتحادات الـ54.2026 لاعبة في عام 2023م، مقارنة بـ992 لاعبة عام 2022م بنسبة زيادة 52%.
فيما بلغ عدد الرياضيين المسجلين عام 2023م أكثر من 336.739 لاعبًا مقارنة بـ297.130 العام الماضي بمعدل ارتفاع 12%.
وعلى مستوى المدربات، تم تسجيل 97 مدربة جديدة عام 2023م، وهو الذي سجل نسبة ارتفاع 61%؛ حيث كان عدد المدربات عام 22م 38 مدربة فقط.
وعلى صعيد المدربين، سجل عام 2023م 2445 مدربًا، مقابل 1620 مدربًا في عام 2022م بمعدل ارتفاع 34%.
وكانت الاستراتيجية، قد أتاحت للاتحادات، تسجيل الرياضيين والرياضيات البارالمبيين؛ حيث تم تسجيل 6 لاعبات بارالمبيات في عام 2023م مقابل 59 لاعبًا بارالمبيًّا جديدًا، إضافة إلى ثلاثة مدربين، شاركوا في 11 بطولة بارالمبية تم تنظيمها على مدار العام.
يُذكر أن عدد البطولات المنفّذة، بلغ 838 بطولة تم إقامتها طوال العام المنصرم.