"فيفا": إنفاق الدوري السعودي انخفض 50 % عن العام الماضي.. و"البريميرليغ" في الصدارة

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أن فترة الانتقالات الصيفية في 2024 شهدت 11 ألف صفقة انتقال دولية، في رقم قياسي، بزيادة 4.8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأنفقت الأندية أكثر من 6.40 مليار دولار على رسوم الانتقالات، في ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق، بانخفاض 13.06٪ عن العام الماضي.