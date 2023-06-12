"بيلد" الألمانية: توني كروس يرفض الانتقال للدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الفرق السعودية حاولت الاستفسار عن وضعية الدولي الألماني السابق الذي ينتهي عقده مع الفريق الإسباني نهاية يونيو الجاري، لكن كروس "رفض العرض بلباقة" رغم أن تمديد عقده مع صاحب الرقم القياسي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، لم يُحسم بعدُ أو يُعلن بشكل رسمي من الفريق.