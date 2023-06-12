"بيلد" الألمانية: توني كروس يرفض الانتقال للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية ألمانية رفض متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس، الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
زعمت صحيفة "بيلد" (BILD) الألمانية أن الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد رفض عرضًا للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الفرق السعودية حاولت الاستفسار عن وضعية الدولي الألماني السابق الذي ينتهي عقده مع الفريق الإسباني نهاية يونيو الجاري، لكن كروس "رفض العرض بلباقة" رغم أن تمديد عقده مع صاحب الرقم القياسي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، لم يُحسم بعدُ أو يُعلن بشكل رسمي من الفريق.
وحسب "بيلد"، فإن كروس ليس الألماني الوحيد الذي تحاول الفرق السعودية التعاقد معه، إذ إن هناك تواصلًا مع لاعبين آخرين فازا أيضًا بكأس العالم 2014، وهما ماريو غوتزه (لاعب إنتراخت فرانكفورت)، وتوماس مولر (لاعب بايرن ميونخ)، ولكنهما رفضا العروض المقدمة.