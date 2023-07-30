بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023: "بنزيما" يقود الاتحاد للدور ربع النهائي عبر بوابة الصفاقسي التونسي

قاد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "كريم بنزيما" فريقه للدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023؛ وذلك بإحرازه هدف فريقه الوحيد في مرمى الصفاقسي التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف لصالح المجموعة الأولى (الجولة الثانية)، بقيادة الحكم الجزائري "لحلو بن إبراهيم".