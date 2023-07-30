بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023: "بنزيما" يقود الاتحاد للدور ربع النهائي عبر بوابة الصفاقسي التونسي

قاد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "كريم بنزيما" فريقه للدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023؛ وذلك بإحرازه هدف فريقه الوحيد في مرمى الصفاقسي التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف لصالح المجموعة الأولى (الجولة الثانية)، بقيادة الحكم الجزائري "لحلو بن إبراهيم".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالرغم من محاولتَي لاعبَي الاتحاد "كريم بنزيما" وزميله "عبدالرزاق حمدالله" تباعًا عند الدقيقتَين الـ25 والـ30، لكن حارس مرمى الصفاقسي محمد قعلول كان بالمرصاد لهاتين المحاولتين.
وخسر الصفاقسي عند الدقيقة الـ40 خدمات لاعبه حسين علي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء إثر دخول قوي على لاعب الاتحاد طارق حامد، والأخير خرج بداعي الإصابة أيضًا.
وفي الشوط الثاني افتتح "بنزيما" التسجيل عند الدقيقة الـ63 بهدف رائع بعد استثماره رأسية "حمدالله".
وفي الدقيقة الـ80 تكفل القائم الأيسر للصفاقسي بالتصدي لتسديدة لاعب الاتحاد "رومارينهو". كما خسر الصفاقسي خدمات لاعبه "موسى كونتي" بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ85.
وبتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما بقي الصفاقسي متذيلاً قائمة الترتيب بدون نقاط.