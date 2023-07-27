بطولة الملك سلمان للأندية.. بثنائية "حمدالله" و"كريم بنزيما" الاتحاد يعبر محطة الترجي التونسي

كسب فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الترجي التونسي بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بقيادة الحكم الإماراتي "عادل النقبي".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الترجي البادئ في التسجيل عن طريق "أسامة بوقرة" عند الدقيقة 26.
فيما عادل النتيجة للاتحاد، عبد الرزاق حمدالله، عند الدقيقة 35، بعد استثماره لعرضية كريم بنزيما المثالية.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 55، عزز "بنزيما" النتيجة بهدف ثانٍ للاتحاد، من قذيفة رائعة من رأس الصندوق، اكتفى حارس الترجي والدفاع بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.
وزج مدرب الاتحاد بالفرنسي "كانتي" في منتصف الشوط الثاني.