بطولة الملك سلمان للأندية.. بثنائية "حمدالله" و"كريم بنزيما" الاتحاد يعبر محطة الترجي التونسي

كسب فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الترجي التونسي بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بقيادة الحكم الإماراتي "عادل النقبي".