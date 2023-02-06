في النسخة الثالثة من البطولة.. "أخضر التايكوندو" بطلًا للعرب

حقّق المنتخب السعودي للتايكوندو كأس العرب الثالثة للتايكوندو التي اختُتِمت أمس بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالإمارات، وأقيمت على مدار يومين تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو.
وتأتي البطولة ضمن البطولات المصنفة دوليًا وتحمل تصنيف G1، بمشاركة 722 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 20 دولة عربية.
ونال الأخضر اللقب بحصوله على 12 ميدالية متنوعة "5 ميداليات ذهبية و3 فضية و4 ميداليات برونزية"، فيما جاء المنتخب المغربي ثانيًا، وحل بالمركز الثالث المنتخب الأردني.
وتوّج الفائزين ولي عهد إمارة الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الذي سلم الكأس لرئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشووي.