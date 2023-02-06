في النسخة الثالثة من البطولة.. "أخضر التايكوندو" بطلًا للعرب

حقّق المنتخب السعودي للتايكوندو كأس العرب الثالثة للتايكوندو التي اختُتِمت أمس بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالإمارات، وأقيمت على مدار يومين تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو.