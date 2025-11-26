أبها يسعى للحفاظ على الصدارة .. غداً تنطلق الجولة العاشرة من دوري يلو وختامها ديربي حائل

وفي ختام مباريات الجولة العاشرة قبل فترة التوقف الدولي، تشهد حائل ديربي مثيرًا يجمع الطائي بالجبلين. وتُعد المواجهة من أقوى مباريات الجولة نظرًا لكونها ديربي وتقارب الفريقين النقطي، حيث يتفوق الجبلين بفارق 4 نقاط عن الطائي، إذ يحل الجبلين سادسًا برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الطائي عاشرًا برصيد 11 نقطة.