أبها يسعى للحفاظ على الصدارة .. غداً تنطلق الجولة العاشرة من دوري يلو وختامها ديربي حائل

تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث تستعد الفرق لمواجهات ترتفع معها وتيرة المنافسة القوية هذا الموسم.
أبها في الصدارة
ويتصدر أبها جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه العلا صاحب المركز الثاني بـ 21 نقطة، فيما يحل العروبة ثالثًا برصيد 19 نقطة، ويأتي الدرعية في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
مباريات الخميس
وتُقام الخميس 3 مباريات في انطلاقة الجولة، حيث يستقبل أبها ضيفه البكيرية، فيما يحل العلا ضيفًا على العدالة، ويلتقي جدة مع الجندل.
ويبحث أبها عن انتصاره السابع على التوالي بعد خطف الصدارة مستغلًا تعثر العلا بالتعادل في الجولة الماضية، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب بـ 22 نقطة. بينما يسعى البكيرية لتحقيق انتصاره السادس على التوالي، حيث يملك 18 نقطة في المركز الخامس.
ويدخل العلا مواجهته أمام العدالة بعد تعثره بالتعادل الذي أفقده الصدارة في الجولة السابقة، إذ يحل وصيفًا بـ 21 نقطة. بينما العدالة مكتفيًا بفوز وحيد وبتعادلين ليحل في المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.
ويحل جدة ضيفًا على الجندل بحثًا عن فوزه الخامس هذا الموسم بعد تعادلين إيجابيين في الجولتين الماضيتين، إذ يملك الفريق 14 نقطة في المركز الثامن. بينما يأمل الجندل في تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم، حيث يحل في المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة.
مباريات الجمعة
وتتواصل الجمعة منافسات الجولة حيث يحل العربي ضيفًا على الدرعية، بينما يستقبل الأنوار ضيفه الزلفي، فيما يلتقي الجبيل مع الفيصلي.
ويدخل الدرعية لقاء العربي بحثًا عن استعادة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الفيصلي، وهو التعادل الذي أبقاه في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما يحل العربي في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.
ويبحث الأنوار عن فوز غائب منذ الجولة الرابعة، حيث يملك الفريق 7 نقاط في المركز الـ 14، بينما يسعى الزلفي لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الوحدة، إذ يمتلك 9 نقاط في المركز الـ 12 مع مباراة مؤجلة.
ويحل الفيصلي صاحب المركز التاسع بـ 12 نقطة ضيفًا على الجبيل متذيل الترتيب بنقطة وحيدة فقط ولهما مباراة مؤجلة.
ختامها "ديربي "
وتختتم السبت المقبل منافسات الجولة العاشرة حيث يلتقي الرائد مع الوحدة، ويستقبل العروبة ضيفه الباطن، فيما تُختتم الجولة بديربي حائل الذي يستضيف فيه الطائي نظيره الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
ويسعى الرائد، صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، للاقتراب من المراكز المتقدمة وتحقيق فوزه الخامس هذا الموسم، فيما يبحث الوحدة صاحب المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط عن فوزه الثاني بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الزلفي.
ويسعى العروبة، صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، منافسة أبها والعلا على صدارة الدوري وتحقيق فوزه السابع هذا الموسم، فيما يبحث الباطن صاحب المركز الـ 17 بنقطتين عن فوزه الأول بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الجندل.
وفي ختام مباريات الجولة العاشرة قبل فترة التوقف الدولي، تشهد حائل ديربي مثيرًا يجمع الطائي بالجبلين. وتُعد المواجهة من أقوى مباريات الجولة نظرًا لكونها ديربي وتقارب الفريقين النقطي، حيث يتفوق الجبلين بفارق 4 نقاط عن الطائي، إذ يحل الجبلين سادسًا برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الطائي عاشرًا برصيد 11 نقطة.