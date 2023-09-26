"المسحل" عقب طرح تذاكر كأس العالم للأندية: نتطلع لتجربة استثنائية وأجواء ساحرة سيصنعها المشجعون السعوديون

ويمكن لعشّاق كرة القدم شراء تذاكر البطولة اعتبارًا من اليوم، حيث تتوفر مجموعة من الخيارات التي تلبي احتياجات المشجعين من مختلف الشرائح، وتشمل الخيارات المتوفرة التذاكر المخصصة لحضور مباراة واحدة، والتذاكر المخصصة لحضور جميع المباريات التي تقام على ملعب محدد، وصولًا إلى التذاكر التي تتيح إمكانية حضور جميع مباريات البطولة. (تتوفر أيضًا عروض مخصصة لكبار الشخصيات). وتتوفر التذاكر للشراء الآن عبر الموقع الإلكتروني