"الأخضر" يستأنف تدريباته ويفتح ملف مواجهة كوريا الجنوبية

استأنف المنتخب السعودي، صباح اليوم الجمعة، برنامجه الإعدادي في مقر إقامته في الدوحة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023.