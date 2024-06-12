تعرف على مواعيد مباريات كأس الملك لموسم 2024-2025

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباريات بطولة كأس الملك لموسم 2024-2025.
وكانت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين قد أُجريت اليوم الأربعاء.
وسيُقام دور الـ 32 في الفترة من 22 إلى 25 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تُلعب مواجهات ثمن النهائي يومي 28 و29 من شهر أكتوبر.
وتقرر إقامة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الملك يومي 6 و7 من شهري يناير من العام المقبل 2025، على أن تُلعب مباراتا نصف النهائي في الأول والثاني من إبريل من العام المقبل.
ولم يكشف الاتحاد السعودي عن موعد المباراة النهائية.