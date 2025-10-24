الأرجنتيني "هيريرا" يقود كلاسيكو الاتحاد والهلال في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي ستُدير مباريات يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025/2026، أبرزها قمة الجولة المرتقبة بين الاتحاد والهلال.
أسندت لجنة الحكام إدارة الكلاسيكو الذي يُقام على ملعب الإنماء بجدة إلى طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية، بقيادة الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا حكمًا للساحة، ويساعده مواطناه بابلو غونزاليز (مساعد أول) وكريستيان نافارو (مساعد ثانٍ)، فيما تُشرف غرفة الفيديو على اللقاء بقيادة الأرجنتيني هيرنان ماسترانغيلو، ويعاونه الحكم السعودي عمر الجمل.
يقود المواجهة طاقم تحكيم محلي، حيث أُسندت المباراة إلى الحكم خالد الطريس، بمساعدة كل من محمد العكبري وعبدالرحيم الشمري، فيما يشرف أحمد الرميخاني على تقنية الفيديو، ويعاونه حامد الأحمري.
يقود اللقاء طاقم سعودي كذلك، يتصدره الحكم خالد الأحمري، بمساعدة عبدالله آل عجيم ونواف سقاف، ويتولى محمد الهويش مسؤولية غرفة الفيديو، ويعاونه الحكم محمد وزي.