الأرجنتيني "هيريرا" يقود كلاسيكو الاتحاد والهلال في دوري روشن

أسندت لجنة الحكام إدارة الكلاسيكو الذي يُقام على ملعب الإنماء بجدة إلى طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية، بقيادة الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا حكمًا للساحة، ويساعده مواطناه بابلو غونزاليز (مساعد أول) وكريستيان نافارو (مساعد ثانٍ)، فيما تُشرف غرفة الفيديو على اللقاء بقيادة الأرجنتيني هيرنان ماسترانغيلو، ويعاونه الحكم السعودي عمر الجمل.