نادي الهلال يحقّق كأس البراعم للتايكوندو

حقق نادي الهلال كأس بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو لدرجة البراعم، بعد حصوله على 322 نقطة.
وجاء نادي الشباب وصيفًا بـ238 نقطة، فيما حلّ الوحدة ثالثًا بـ221 نقطة، وواصل القادسية زحفه نحو الكبار بحصوله على المركز الرابع بـ216 نقطة.
شارك في البطولة 364 لاعبًا، يمثّلون 52 ناديًا؛ حيث توّج بالذهب الأبطال: "بدر جعبور، وحسين الناشري "الهلال"، وحسن المحمد صالح "العدالة"، ومشاري قيسي "الفرع" وسلطان الفرائضي "الشباب"، وهاشم الحسن "السلام"، وعمر سمّان "الوحدة"، وخالد البصري "الفيصلي"، ومحمد آل صويلح "الخويلدية"، وحسن السويق "القادسية".
من جانبه هنّأ رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران، الأندية المتأهّلة لبطولة الأندية على كأس الأبطال، مشيدًا بالمستوى الفني لها وحصولها على الذهب دون احتكارها من الأندية الكبيرة، مؤكدًا أن هذا مؤشر إيجابي على تطور الأندية وسعيها في تحقيق أفضل النتائج.