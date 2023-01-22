نادي الهلال يحقّق كأس البراعم للتايكوندو

من جانبه هنّأ رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران، الأندية المتأهّلة لبطولة الأندية على كأس الأبطال، مشيدًا بالمستوى الفني لها وحصولها على الذهب دون احتكارها من الأندية الكبيرة، مؤكدًا أن هذا مؤشر إيجابي على تطور الأندية وسعيها في تحقيق أفضل النتائج.