بعد مفاوضات صعبة.. "جيرارد" يوافق على تدريب "الاتفاق"

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، وافق على عرض نادي الاتفاق السعودي، أن يصبح المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر ستيفن جيرارد في البداية عدم الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، لكن في الأيام الأخيرة تم استئناف المحادثات مع مسؤولي الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسطورة ليفربول غيّر موقفه في منعطف مفاجئ، وسيدرب "الاتفاق" في الموسم الجديد.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن مسؤولي "الاتفاق" موجودون في لندن؛ للاتفاق على جميع البنود، بعد أن أقنعوا جيرارد بمشروعهم، ويمكن تأكيد تعيين جيرارد خلال 24 ساعة.
وأوضحت أنه من المقرر أن يتابع جيرارد عدداً من اللاعبين البارزين من أوروبا في الأيام المقبلة، مع استعداد النادي لإنفاق مبالغ كبيرة لبناء فريق لديه القدرة على الفوز بالألقاب.