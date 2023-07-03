بعد مفاوضات صعبة.. "جيرارد" يوافق على تدريب "الاتفاق"

وأوضحت أنه من المقرر أن يتابع جيرارد عدداً من اللاعبين البارزين من أوروبا في الأيام المقبلة، مع استعداد النادي لإنفاق مبالغ كبيرة لبناء فريق لديه القدرة على الفوز بالألقاب.