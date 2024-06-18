أول سعودية تتأهل لأولمبياد باريس "دنيا أبوطالب" الرابعة عالمياً في "التايكوندو"

وتعد 'دنيا' صاحبة الأولويات فهي أول رياضية سعودية تتأهل لأولمبياد باريس 2024، والأولوية في تحقيق برونزية العالم، علاوة على ذهبية بطولة آسيا التي تعد الأولى في تاريخ اللعبة للسيدات، كما ينتظرها مستقبل مشرق لما تملكه من طموح يفوق عنان السماء وهي ملهمة البطلات الصغيرات.