"ميراليم بيانيتش" يعطي موافقته المبدئية للانتقال إلى "النصر"

كشفت تقارير إعلامية أن البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادى برشلونة قد وافق على الانتقال إلى نادي النصر خلال الموسم الكروي المقبل.
وبحسب ذات التقارير، فإن المفاوضات ستتطور بين الناديين في الأيام القليلة القادمة؛ حيث يرحب برشلونة برحيل اللاعب؛ بسبب راتبه المرتفع.
وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت منذ أيام أن نادي إشبيلية يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة دون خيار شراء العقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وترغب إدارة نادي النصر منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في كسب خدمات اللاعب البوسني بطلب من مدرب النصر الجديد الفرنسي رودي غارسيا لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.