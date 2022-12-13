ماذا عن صداقة حكيمي ومبابي؟ "الركراكي": هدفنا تغيير العقليات وطموحنا بلوغ النهائي

وعندما سُئل حول ما إذا كان راضيًا عما تحقق حتى الآن، وبات ينظر إلى مباراة فرنسا بمثابة "ترف زائد" فقط، شدد المدرب على أنه جاء لتغيير العقليات، وأنه ليس متفقًا مع هذا الرأي.