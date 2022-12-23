نادي السر يُتوَّج بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات في نسخته الثالثة

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان اليوم الجمعة فريق السر بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022 في نسخته الثالثة.
وتفصيلاً، حسم نادي السر اللقب بعد فوزه على نظيره مصدة بنتيجة 6-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم في صالة وزارة الرياضة في مدينة الرياض.
وسجل لفريق السر كل من عماد غماري (هدفين)، وسفيان البشير (هدفين)، وعبدالرحمن الحمدان وعبدالله العقيلي، فيما سجل ثنائية مصدة كل من يحيى عجي وعبدالله الوهيبي.
وكان نادي مصدة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الثقبة في دور الـ16 قبل أن يفوز على الاتفاق في ربع النهائي ثم على النهضة في نصف النهائي.
وفي المقابل تأهل فريق السر إلى المباراة النهائية عبر مشوار استهله بالفوز على العلمين في دور الـ16، ثم الفاو في ربع النهائي، قبل أن يفوز على القادسية في نصف النهائي.
يُذكر أن القادسية تُوج بلقب النسخة الأولى موسم 2019-2020، فيما تُوج الاتفاق بلقب النسخة الثانية موسم 2020-2021م.