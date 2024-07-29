أولمبياد باريس.. المنتخبات العربية في مواجهات مصيرية بكرة القدم

تخوض منتخبات مصر والعراق والمغرب غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الأخيرة من منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بطموحات مشتركة.
ففي مواجهة عربية خالصة ، يلتقي المنتخبان العراقي والمغربي وجهاً لوجه لحساب المجموعة الثانية ، في مقابلة لا تقبل القسمة على اثنين على ملعب " أليانز ريفييرا " بمدينة نيس الفرنسية، بغية خطف بطاقة الترشح إلى الدور ربع النهائي.
وتعد المباراة حاسمة للمنتخبين، فالفوز سيمنح المنتخب الفائز بطاقة التأهل المباشر ، في ظل تعقد المجموعة التي يتساوى رصيد كل منتخباتها الأربعة (3 نقاط) من انتصار واحد لكل منهم في مباراتين.
وتتصدر الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف تليها المغرب ثم أوكرانيا والعراق ، مما يعني أن كل الفرق تمتلك فرصة بالتأهل.
ويلتقي في المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة منتخب الأرجنتين بنظيره الأوكراني .
ويبحث منتخب مصر عن بطاقة التأهل حينما يواجه إسبانيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ، يوم الثلاثاء 30 يوليو، على ملعب "نوفو ستاد دي بوردو".
يطمح المنتخب المصري مواصلة نتائجه الإيجابية لمرافقة نظيره الإسباني إلى الدور القادم، فالفوز أو التعادل سيضع مصر في ربع النهائي ، كما يمكن للخسارة أن تمنحه بطاقة الترشح ، في حال تعادلت أوزبكستان مع الدومينكان ، أو فازت أوزبكستان بهدف.
ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين، يليه نظيره المصري (4 نقاط)، ثم جمهورية الدومينيكان بنقطة واحدة، وأخيرا أوزبكستان دون نقاط.
ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.