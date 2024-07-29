أولمبياد باريس.. المنتخبات العربية في مواجهات مصيرية بكرة القدم

يطمح المنتخب المصري مواصلة نتائجه الإيجابية لمرافقة نظيره الإسباني إلى الدور القادم، فالفوز أو التعادل سيضع مصر في ربع النهائي ، كما يمكن للخسارة أن تمنحه بطاقة الترشح ، في حال تعادلت أوزبكستان مع الدومينكان ، أو فازت أوزبكستان بهدف.