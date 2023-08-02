لاعب النصر "فوفونا" قبل موقعة الزمالك يؤكد: سنكون حاضرين لتحقيق الانتصار

قال لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الإيفواري "فوفانا" إن فريقه سيلعب للفوز فقط أمام الزمالك المصري، غداً الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وأضاف " فوفانا " :" مباراة الغد مهمة لنا، لدينا الكثير لنقدمه غداً، ونعرف أنها لن تكون سهلة لأن الفريقين يلعبان على التأهل، وبإذن الله سنكون حاضرين لتحقيق الانتصار .
وتابع :"كرة القدم دائماً فيها ضغط، ونحن نعيش في هذا الضغط من صغرنا، ويجب دائماً أن نبحث عن الانتصار في كل مباراة، حيث شاهدنا التفاعل والدعم الكبير من جماهير النصر الحاضرة معنا في كل مكان، الجماهير دائماً مطالبة بأن تكون معنا وتدفعنا معنوياً، وننتظر بشوق الذهاب إلى الرياض لمشاهدتهم هناك".
وأتم :"نحن لا نركز على لاعب محدد في الفريق الخصم، كرة القدم لعبة جماعية، شاهدنا الخصم وهو فريق قوي في الاحتكاك ويقاتل لآخر لحظة، لكن نحن نركز على أنفسنا وفريقنا لتقديم أفضل مستوى.