لاعب النصر "فوفونا" قبل موقعة الزمالك يؤكد: سنكون حاضرين لتحقيق الانتصار

وتابع :"كرة القدم دائماً فيها ضغط، ونحن نعيش في هذا الضغط من صغرنا، ويجب دائماً أن نبحث عن الانتصار في كل مباراة، حيث شاهدنا التفاعل والدعم الكبير من جماهير النصر الحاضرة معنا في كل مكان، الجماهير دائماً مطالبة بأن تكون معنا وتدفعنا معنوياً، وننتظر بشوق الذهاب إلى الرياض لمشاهدتهم هناك".