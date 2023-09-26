الأهلي يعبر محطة "العين" بثلاثية.. ويتأهّل لدور الـ16 من بطولة كأس الملك

أقصى فريقُ الأهلي الأول لكرة القدم، نظيرَه العين، من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسب مستضيفَه بنتيجة "3/ 2"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، بقيادة الحكم "كيفين أورتيغا" من بيرو.
الشوط الأول انتهى بثلاثية للأهلي دون مقابل؛ تناوب على تسجيلها: فراس البريكان "هدفين" في الدقائق "23، 29"، وعن طريق سميحان النابت عند الدقيقة 39.
شهد الشوط الأول تألقًا للاعب الأهلي "فيرمينو"، وحارس العين "سعد الصالح".
وفي الشوط الثاني تألّق "الصالح" في الدقيقة 66؛ حيث تصدّى ببراعة لتسديدة لاعب الأهلي علي الأسمري.
وقلص "ألتون سواريز" النتيجة لفريقه العين، برأسية داخل شباك حارس الأهلي "مندي" في الدقيقة 82، ويضيف ذات اللاعب الهدف الثاني للعين في الوقت بدل من الضائع "90+6".
بتلك النتيجة ودّع العين المسابقة، فيما تأهّل الأهلي لدور الـ16.