رياضة

الأهلي يعبر محطة "العين" بثلاثية.. ويتأهّل لدور الـ16 من بطولة كأس الملك

فرحة فراس البريكان لاعب الأهلي بتسجيل هدف في مرمى العين
فرحة فراس البريكان لاعب الأهلي بتسجيل هدف في مرمى العين

أقصى فريقُ الأهلي الأول لكرة القدم، نظيرَه العين، من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسب مستضيفَه بنتيجة "3/ 2"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، بقيادة الحكم "كيفين أورتيغا" من بيرو.

الشوط الأول انتهى بثلاثية للأهلي دون مقابل؛ تناوب على تسجيلها: فراس البريكان "هدفين" في الدقائق "23، 29"، وعن طريق سميحان النابت عند الدقيقة 39.

شهد الشوط الأول تألقًا للاعب الأهلي "فيرمينو"، وحارس العين "سعد الصالح".

وفي الشوط الثاني تألّق "الصالح" في الدقيقة 66؛ حيث تصدّى ببراعة لتسديدة لاعب الأهلي علي الأسمري.

وقلص "ألتون سواريز" النتيجة لفريقه العين، برأسية داخل شباك حارس الأهلي "مندي" في الدقيقة 82، ويضيف ذات اللاعب الهدف الثاني للعين في الوقت بدل من الضائع "90+6".

بتلك النتيجة ودّع العين المسابقة، فيما تأهّل الأهلي لدور الـ16.

كأس خادم الحرمين الشريفين
نادي الأهلي
نادي العين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org