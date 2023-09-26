الأهلي يعبر محطة "العين" بثلاثية.. ويتأهّل لدور الـ16 من بطولة كأس الملك

أقصى فريقُ الأهلي الأول لكرة القدم، نظيرَه العين، من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسب مستضيفَه بنتيجة "3/ 2"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، بقيادة الحكم "كيفين أورتيغا" من بيرو.