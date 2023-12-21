ضمن فعاليات كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.. مباراة تجمع أساطير "فيفا" ونجوم "الأخضر"

وجاءت المباراة ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها العشرين، والتي تشارك فيها الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث شارك إلى جانب نادي الاتحاد كل من أوكلاند سيتي النيوزلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، كلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.