ضمن فعاليات كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.. مباراة تجمع أساطير "فيفا" ونجوم "الأخضر"

أقيمت أمس الخميس مباراة حبية بين أساطير فيفا وعدد من نجوم المنتخب السعودي وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية FIFA "السعودية 2023".
واحتضن ملعب الأمير محمد بن عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي في جدة المباراة الحبية التي فاز فيها أساطير فيفا بنتيجة 6-1، وشهدت المباراة مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.
وجاءت المباراة ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها العشرين، والتي تشارك فيها الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث شارك إلى جانب نادي الاتحاد كل من أوكلاند سيتي النيوزلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، كلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.
يشار إلى أن المباراة النهائية التي تجمع فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ستقام اليوم الجمعة، ويسبقها حفل ختامي للبطولة عند الساعة 8:35 مساءً، تحييه الفنانة العالمية بيبي ريكسا، ومنسق الأغاني (DJ) الأشهر عالمياً "ديفيد غيتا"، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية والمفاجآت في ليلة التتويج، بمشاركة قطّ الرمال "هدّاف" التميمة الرسمية للبطولة.