"الأمل النسائي" بالطائف يتأهل لنصف نهائي دوري الدرجة الأولى لقدم السيدات

تأهل فريق نادي الأمل النسائي رسمياً لنصف النهائي في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات، كأول ناد نسائي يصعد لنصف النهائي في الطائف، مُحققاً إنجازاً بالفوز في 9 مباريات من أصل 10 في هذه البطولة.
وتفصيلاً، شارك فريق نادي الأمل للسيدات في كأس العالم لأهداف التنمية المستدامة وتأهل الفريق للربع النهائي، ومن ثم شارك في أول دوري للسيدات يقُام تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم باسم فريق جدة لعدم وجود فرق أخرى من مدينة الطائف لكي يتم التنافس معها.
وشارك الفريق أيضاً في الدوري السعودي للصالات، حيث حقق المركز الثاني على مستوى المنطقة الغربية. وتم تأهيله للعب في كأس الاتحاد السعودي للأبطال نظراً لاستحقاقه لقب بطل الطائف عام 2023 - 2024 م.
وفي هذه الأثناء، يقوم الفريق بالاستعداد لتحقيق هدفه للصعود للدوري الممتاز ومنافسة فرق الدوري الممتاز على كأس الاتحاد السعودي للدوري الممتاز وكأس الاتحاد السعودي للأبطال، والمساهمة في دعم الرياضة السعودية عامةً وكرة القدم خاصة على الصعيد المحلي والعالمي.
ويسعى النادي للتوسع من خلال ضم وتأهيل الفئات السنية المختلفة براعم - ناشئات - شابات - فريق أول لترقيتهن للمنتخب السعودي بفئتيه؛ المنتخب الوطني تحت 17 للسيدات والمنتخب الوطني للسيدات فريق أول، وتوعية المجتمع في الطائف بأهمية الرياضة عامةً وكرة القدم خاصةً والتركيز على اكتشاف المواهب.
ويعمل النادي لتأسيس فريق كرة قدم صالات وفريق تحت سن 17 ليتسنى له المشاركة في بطولات الاتحاد السعودي لفرق تحت 17، كما يطمح النادي للتوسع في المجال الرياضي من خلال استهداف الرياضات المختلفة وتأهيلهم للمشاركة في ألعاب الأولمبياد السعودية على مستوى المملكة.