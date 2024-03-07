"الأمل النسائي" بالطائف يتأهل لنصف نهائي دوري الدرجة الأولى لقدم السيدات

وتفصيلاً، شارك فريق نادي الأمل للسيدات في كأس العالم لأهداف التنمية المستدامة وتأهل الفريق للربع النهائي، ومن ثم شارك في أول دوري للسيدات يقُام تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم باسم فريق جدة لعدم وجود فرق أخرى من مدينة الطائف لكي يتم التنافس معها.