"الاتفاق" و"الفتح" مهتمان بالتعاقد مع ياغو أسباس لاعب سيلتا فيغو الإسباني

أكدت صحيفة "okfichajes" الإسبانية، أن ناديين سعوديين مهتمين بالتعاقد مع اللاعب الإسباني ياغو أسباس، لاعب نادي سيلتا فيغو بالدوري الإسباني، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية؛ فإن ياغو أسباس يجذب الاهتمام في المملكة العربية السعودية؛ إذ يخطط ناديا الاتفاق والفتح لتقديم عرض للاعب سيلتا فيغو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وينتهي عقد المهاجم الإسباني مع سيلتا فيغو في عام 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2015 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، كما أعير لأشبيلية في الفترة من 2014 وحتى 2015.
ويلعب ياغو أسباس البالغ من العمر 36 عامًا، في صفوف المنتخب الإسباني منذ 2016، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 5 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.