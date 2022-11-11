"سيدات النصر" يحافظ على صدارة الدوري الممتاز برباعية في مرمى "الأهلي"

حسم فريق النصر لكرة القدم للسيدات مواجهة الكلاسيكو مع نظيره الأهلي بأربعة أهداف نظيفة مساء أمس الجمعة، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز السعودي لكرة القدم للسيدات لموسم 2022/2023م.
تناوب على تسجيل رباعية النصر كل من اللاعبات مباركة الصيعري ومارينا باتشكو وياسمين طبيلة وحصة العيسى.
بهذه النتيجة حافظ النصر على صدارته لجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 3نقاط بالمركز الخامس مؤقتاً.
وتستكمل منافسات الجولة اليوم السبت بإقامة مباراتين عند الساعة السابعة مساء حيث يلعب الهلال ضد شعلة الشرقية على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ويستضيف فريق سما نظيره اليمامة على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد.
فيما تم تأجيل مباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري الممتاز للسيدات إلى يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.