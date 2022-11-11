"سيدات النصر" يحافظ على صدارة الدوري الممتاز برباعية في مرمى "الأهلي"

وتستكمل منافسات الجولة اليوم السبت بإقامة مباراتين عند الساعة السابعة مساء حيث يلعب الهلال ضد شعلة الشرقية على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ويستضيف فريق سما نظيره اليمامة على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد.