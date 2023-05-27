بقيادة "كريستيانو رونالدو".. النصر يتعادل مع الاتفاق ويحافظ على وصافة الدوري

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تعادله الإيجابي مع مستضيفه الاتفاق 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم عبدالله الحربي.