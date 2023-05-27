بقيادة "كريستيانو رونالدو".. النصر يتعادل مع الاتفاق ويحافظ على وصافة الدوري

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تعادله الإيجابي مع مستضيفه الاتفاق 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم عبدالله الحربي.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الاتفاق بهدف "يوسف نياكاتي" عند الدقيقة الـ42 بعد استثماره عرضية سعيد المولد.
وشهد هذا الشوط تألق حارس الاتفاق "باولو فيكتور" بتصديه لأكثر من كرة نصراوية خطرة، كان أبرزها تسديدة "كريستيانو رونالدو" عند الدقيقة الـ33.
وفي الشوط الثاني عدّل "جوستافو" النتيجة للنصر عند الدقيقة الـ56 من تسديدة رائعة من رأس الصندوق الاتفاقي.
كما تصدى حارس النصر "روسي" لتسديدتَي "نياكاتي" عند الدقيقتَين الـ60، والـ65.
وأضاع "كوايسون" عند الدقيقة الـ78 فرصة تعزيز النتيجة لفريقه الاتفاق.
وبتلك النتيجة بلغ النصر النقطة الـ64 في المركز الثاني.