في العاصمة السعودية الرياض غدًا.. انطلاق كأس السوبر الإيطالي بنسخته الـ36 في الرياض

ويدشّن إنتر ميلان بطل "كأس إيطاليا" وحامل لقب النسخة الماضية، حملة الدفاع عن لقبه، عندما يلاقي نظيره لاتسيو صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بعد غدٍ، إذ يملك الطرفان بطولة واحدة في المملكة، حيث حصد لاتسيو كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس عام 2019 بنتيجة (3-1)، فيما ظفر الإنتر بالبطولة العام الماضي بعد تغلبه على غريمه التقليدي إيه سي ميلان بنتيجة (3-0).