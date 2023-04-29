ذهاب نهائي دوري أبطال "آسيا": "الهلال" يفقد الأفضلية بعد التعادل مع "أوراوا" وفقدان "سالم الدوسري"

فَقَدَ الهلال الفرصة الأفضل للتتويج باللقب الآسيوي قبل مباراة العودة في مدينة سايتاما في اليابان في السادس من مايو المقبل.
وفشل الهلال في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام أوراوا الياباني، التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وانتهت مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق. علمًا بأن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب الهلال سالم الدوسري؛ وبالتالي غيابه عن مباراة الإياب.
هدفا المباراة بدأهما اللاعب سالم الدوسري لصالح الهلال في الدقيقة الـ13 قبل أن يتعادل اللاعب كوروكي للفريق الياباني في الدقيقة الـ53.
وبتلك النتيجة يحتاج الفريق الياباني للفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب الآسيوي، أو التعادل بدون أهداف، فيما يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لهدف.