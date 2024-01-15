"تركي آل الشيخ" يعلن موعد نزال الملاكمة العالمي "Knockout Chaos" بالرياض

ولدعم النزال الذي يعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الرياضات القتالية، سيتضمن الحدث أيضًا واحدة من أكثر قوائم النزالات الثانوية إثارة للإعجاب في تاريخ الملاكمة؛ إذ تقدم فئة الوزن الثقيل العملاق الصيني تشانغ زيلي (26-1-1، 21 Kos) الذي سيدافع عن لقبه ببطولة العالم المؤقتة WBO ضد بطل العالم السابق النيوزيلندي جوزيف باركر (34-3، 23 KOs). كما يتقدم المكسيكي ري فارغاس (36-1، 22 Kos)، بطل العالم WBC، للدفاع لأول مرة عن حزامه ضد لاعب ليفربول في وزن الريشة نك بيل (19-0، 11 Kos).