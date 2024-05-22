يشهد الظهور الأول لعدد من اللاعبات.. انطلاق معسكر أخضر السيدات في ماربيا

وضمّ المدير الفني للمنتخب الإسباني "لويس كورتيس"، 29 لاعبة للمشاركة في المعسكر؛ وهن كلٌّ من: سارة خالد، ومنى عبدالرحمن، وريم البلوشي، وأسيل أحمد، ونوف سعود، وتالة الغامدي، ومجد العتيبي، وماريا باغفار، وحورية الشمراني، وتهاني الزهراني، وشروق الهوساوي، وأسرار محمد، وليان جوهري، وسارة حمد، وموضي عبدالمحسن، وجوري الجهني، وفدوى خالد، ومريم التميمي، ولولو عبدالله، ولولو العبيد، وياسمين خالد، وأميرة أبو السمح، ومباركة محمد، وفاطمة منصور، وجوري طارق، وشيماء محمود، وملوك الهوساوي، وبسمة نواف، وليان أمير.