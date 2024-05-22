يشهد الظهور الأول لعدد من اللاعبات.. انطلاق معسكر أخضر السيدات في ماربيا

يقيم المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، وذلك خلال الفترة من 27 مايو الجاري إلى 7 يونيو المقبل.
ويشهد المعسكرُ الظهورَ الأول لعدد من اللاعبات من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والفئات السنية؛ بهدف منح الفرصة للمشاركة واكتساب الخبرات اللازمة لتطوير مستواهن.
وضمّ المدير الفني للمنتخب الإسباني "لويس كورتيس"، 29 لاعبة للمشاركة في المعسكر؛ وهن كلٌّ من: سارة خالد، ومنى عبدالرحمن، وريم البلوشي، وأسيل أحمد، ونوف سعود، وتالة الغامدي، ومجد العتيبي، وماريا باغفار، وحورية الشمراني، وتهاني الزهراني، وشروق الهوساوي، وأسرار محمد، وليان جوهري، وسارة حمد، وموضي عبدالمحسن، وجوري الجهني، وفدوى خالد، ومريم التميمي، ولولو عبدالله، ولولو العبيد، وياسمين خالد، وأميرة أبو السمح، ومباركة محمد، وفاطمة منصور، وجوري طارق، وشيماء محمود، وملوك الهوساوي، وبسمة نواف، وليان أمير.
ويستهدف الجهازُ الفني للمنتخب الوطني من هذا المعسكر اكتشافَ إمكانيات اللاعبات بهدف تعزيز أداء أخضر السيدات في المنافسات المقبلة.
من جانبها أعربت مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد، عن تطلعها لتحقيق المعسكر النتائجَ المنتظرة، مؤكدةً على أهميته في تحقيق التطور المستدام للكرة النسائية في المملكة، والتي حقّقت نجاحات مميزة خلال سنوات قليلة.