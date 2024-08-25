الأخضر الناشئ يختتم تجاربه الودية استعدادًا لآسيوية اليد بالتعادل مع تونس

اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد (2006)م، تجاربه الودية استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ(10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ14 من شهر سبتمبر 2024م، بالتعادل مع نظيره التونسي، بنتيجة (25- 25)، في المباراة التي جمعتهما أمس، بمعسكره المقام في تونس.