الأخضر الناشئ يختتم تجاربه الودية استعدادًا لآسيوية اليد بالتعادل مع تونس

اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد (2006)م، تجاربه الودية استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ(10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ14 من شهر سبتمبر 2024م، بالتعادل مع نظيره التونسي، بنتيجة (25- 25)، في المباراة التي جمعتهما أمس، بمعسكره المقام في تونس.
وقدّم لاعبو الأخضر الناشئ مباراة فنية متوازنة؛ حيث تأخر المنتخب السعودي في الشوط الأول بنتيجة (14- 11)، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويعوض فارق الثلاثة أهداف ويُنهي المباراة بالتعادل.
يُذكر أن الودية الأولى بين المنتخبين، قد انتهت بانتصار المنتخب السعودي بنتيجة (26- 25)، ومن المقرر أن تعود بعثة الأخضر الناشئ إلى أرض الوطن اليوم، بعد ختام معسكر تونس، ثم تسافر إلى الأردن للمشاركة في البطولة الآسيوية.