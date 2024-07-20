فريق سيدات الهلال يضم لاعبة منتخب البرازيل "ألين ريس" حتى 2025

أعلن نادي الهلال تعاقده مع اللاعبة البرازيلية "ألين ريس"، لمدة موسم واحد، قادمة من نادي كوستا أديجي تينيريفي الإسباني، لتعزيز صفوف الفريق الكروي النسائي الأول بالنادي، بحسب ما كشف عنه حساب الفريق.