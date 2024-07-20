فريق سيدات الهلال يضم لاعبة منتخب البرازيل "ألين ريس" حتى 2025

أعلن نادي الهلال تعاقده مع اللاعبة البرازيلية "ألين ريس"، لمدة موسم واحد، قادمة من نادي كوستا أديجي تينيريفي الإسباني، لتعزيز صفوف الفريق الكروي النسائي الأول بالنادي، بحسب ما كشف عنه حساب الفريق.
ونشر الحساب الرسمي لفريق سيدات الهلال بيانًا عبر منصة (إكس): قال فيه "أنهى الهلال مساء اليوم السبت إجراءات توقيع عقد اللاعبة الدولية البرازيلية "ألين ريس"، قادمة من نادي كوستا أديجي تينيريفي الإسباني".
وأضاف : "يمتد عقد اللاعبة "ألين" لمدة موسم رياضي واحد، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر إدارة كرة القدم الرئيس لسيدات الهلال في كلية العناية الطبية بالعاصمة الرياض".
يُذكر، أن فريق الهلال للسيدات احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، برصيد 21 نقطة.