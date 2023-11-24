"الهلال" ينهي تحضيراته لـ"الحزم"

ولم يكمل الحارس الدولي السعودي محمد العويس المران؛ نظير تعرضه لإصابة في الظهر، فيما شارك المهاجم الصربي "ألكساندر ميتروفيتش" في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه في صالة الإعداد البدني.