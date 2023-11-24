"الهلال" ينهي تحضيراته لـ"الحزم"

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة "الحزم"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، شرح خلالها المدير الفني "جورج جيسوس" التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.
ولم يكمل الحارس الدولي السعودي محمد العويس المران؛ نظير تعرضه لإصابة في الظهر، فيما شارك المهاجم الصربي "ألكساندر ميتروفيتش" في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه في صالة الإعداد البدني.
وتابع المران رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "القصيم"؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد.