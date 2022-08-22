الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستعد لإطلاق فعالية "المشي الليلي".. في مدن مختلفة حول المملكة

يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق فعالية "المشي الليلي" في ثلاث مدن حول المملكة بعد التفاعل الواسع للفعالية في مدينة الرياض سابقًا. تهدف فعالية المشي إلى جذب أكثر من 5000 مشارك في كل مدينة.
ستنطلق الفعالية في مدينة أبها 16 سبتمبر المقبل في شارع الفن، ومن ثم في كورنيش مدينة الخبر في 30 سبتمبر. وستختتم بجولة المشي الليلي الأخيرة بمدينة جدة في تاريخ 13 أكتوبر في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وتعد فعالية المشي الليلي إحدى فعاليات الجري والمشي الأكثر شعبيًا في العديد من الدول حول العالم، حيث تجمع كافة أفراد المجتمع للممارسة الرياضة والاستمتاع بأجواء ترفيهية مع عوائلهم وأصدقائهم.
ويتطلب من المشاركين قطع مسافة 2-4 كلم على مسار منور بإضاءة النيون وبإمكانهم الاستمتاع بفعاليات ترفيهية وموسيقية مصاحبة في منطقة المهرجان.
وتشكل فعالية المشي الليلي جزءًا من مهمة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع من جميع أنحاء المملكة على تبني نمط حياة صحي ونشط.
وبدعم من وزارة الرياضة، يعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لزيادة نسبة ممارسة الرياضة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه يمارس اليوم نحو 48.2٪ من الأفراد في جميع أنحاء المملكة أنشطة بدنية ورياضية لفترة لا تقل عن 30 دقيقة في الأسبوع، مما يبرز حماس السكّان في بناء مجتمع صحي وحيوي.