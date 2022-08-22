الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستعد لإطلاق فعالية "المشي الليلي".. في مدن مختلفة حول المملكة

ستنطلق الفعالية في مدينة أبها 16 سبتمبر المقبل في شارع الفن، ومن ثم في كورنيش مدينة الخبر في 30 سبتمبر. وستختتم بجولة المشي الليلي الأخيرة بمدينة جدة في تاريخ 13 أكتوبر في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.